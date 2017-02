Kaolack: Le Cem de Kabatoki cambriolé, deux ordinateurs et 25.000 francs Cfa volés

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Février 2017 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

A Kaolack, les malfaiteurs continuent de dicter leur loi. Entre braquages à main armée et cambriolages, ils ne se passe presque pas une semaine sans qu'ils ne se signalent dans une localité du département. Et le plus souvent au nez et à la barbe des forces de l'ordre.



Ce lundi, tôt le matin, ils ont visité le Collège d'enseignement moyen de Kabatoki. Après avoir défoncé les portes, ils ont mis les bureau sens dessus dessous, emporté tous les objets de valeur. "C'est à 7 heures 29, plus précisément que le gardien m'a appelé pour me dire qu'on a cambriolé le Cem. Mon bureau, celui du surveillant général, le magasin et le placard des professeurs ont été mis sens dessus dessous. Les visiteurs ont emporté deux ordinateurs, une somme de 25.000 Cfa en plus du matériel scientifique", témoigne le principal du Cem, interrogé la Rfm.



Le cœur meurtri, il déclare que l'un des ordinateurs contenait tous les données de l'établissement dont les épreuves d'évaluation du premier semestre prévue dans 3 jours.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook