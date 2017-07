Kaolack: Le Dr Abdourahmane Sarr du MRLD propose la suppression du franc CFA La tête de liste nationale du Mouvement pour la Renaissance, la Liberté et le Développement( MRLD/Moom Sa Bopp, Menel Sa Bopp), Docteur Abdourahmane Sarr, a émis une idée qui germe depuis un certain temps dans l’esprit de beaucoup d’intellectuels et économistes africains.



Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017

En campagne pour les élections législatives, au quartier Parcelles de Kaolack, l’ancien représentant du FMI au Togo et au Bénin, a argumenté que « le manque d’accès au financement dans une monnaie qui correspond à nos besoins, est un handicap au développement et qu’il nous faut une monnaie nationale citoyenne complémentaire à un CFA réformé, pour faciliter l’accès au crédit pour le citoyen ordinaire et financer notre développement« .



Le diplômé de Harvard et les membres de son mouvement venus en masse de tout le département de Kaolack, pensent que les citoyens doivent être responsabilisés dans la gestion des services publics, notamment de santé et d’éducation.



« Les élus locaux doivent être mis en avant pour un transfert effectif de ressources et une nouvelle organisation de la décentralisation basée sur les valeurs d’autonomie de populations à la base librement solidaires« , a- t- il ajouté.



Rappelons que le Mouvement pour la Renaissance, la Liberté et le Développement (MRDL/Moom Sa Bopp Menel Sa Bopp) est une liste indépendante de citoyens engagés.



https://www.senenews.com/

