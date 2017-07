Kaolack: Le Président du Jury au Bac surpris en pleins ébats avec une candidate

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer et d’enquêter sur les fuites au Baccalauréat, une histoire de mœurs défraie la chronique à Koutal, une commune située dans la région de Kaolack. Et les deux protagonistes ne sont personne d’autre que le président du Jury au Bac, un certain A.D, professeur d’espagnol au Lycée Malick Sy de Thiès et une candidate libre audit examen.



En effet ces personnes ont été surprises, dans la nuit du mardi au mercredi, en plein ébats dans un véhicule, par une patrouille de la Gendarmerie. De là à faire le rapprochement avec les fuites au Bac, il n’y a qu’un seul pas que les élèves de Koutal ont vite fait de franchir. Toujours est-il que les deux « amants » ont été déférés au parquet, pour attentat public à la pudeur. Il nous revient également que l’enseignant A.D est aussi investi sur la liste de Diop Sy.





