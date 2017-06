Kaolack: Les commerçants lancent un appel aux autorités suite à l'incendie du marché central

Le marché central de Kaolack connait son énième incendie. C'est aux environs d’une heure du matin, ce lundi, que "Mbaaru Saaku" a pris feu. C'est à 9h, d'après les témoins, que le feu a été éteint. Plus de trente cantines ont été réduites en cendre.



Les commerçants établis là, vendent des sacs, des bâches etc. Rien n'a été épargné par les flammes. Les propriétaires font état de dégâts matériels énormes. Des commerçants demandent l'ouverture d'une enquête sur ce phénomène fréquent au marché central de Kaolack. En attendant, ils demandent aux autorités de leur venir en aide.



Sur les lieux du sinistre, une atmosphère d'après-apocalypse règne. Bois, zincs, bouteilles et bidons brûlés jonchent le sol. Les murs noirâtres témoignent de l'intensité de l'incendie. Il est 17 heures passées et des commerçants continuent à venir constater les dommages. Abou Diallo, jeune commerçants qui tient une cantine à côté de l'incendie, raconte: "Jusqu'à 9h, ce matin (ndlr hier), il y avait de petites flammes. C'est un manque à gagner énorme".



C'est par appel téléphonique qu'il a été mis au courant de l'incendie qui a causé, selon lui, des pertes estimées à 50 millions F CFA. "Le feu était terrible. Heureusement que les sapeurs-pompiers et les GMI ont fait un excellent boulot.



Ces derniers filtraient les entrées et les sorties, à l'heure de l'incendie. Et les sapeurs qui étaient présents vers 2h, ont pu éteindre le feu", se réjouit le jeune commerçant venu s'enquérir de la situation. Il demande aux autorités locales et administratives de reconstruire le marché. C'est avec amertume qu'il signale qu'ils n'ont pas vu l'ombre d'une autorité locale ou autre.



Enquête