Kaolack-Mariama Sarr met en garde ses détracteurs: « si ce n’était pas la Quinzaine de la Femme … » Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr a voulu peut-être montrer à ses détracteurs qu’elle est la patronne de Kaolack, en remplissant le stade Lamine Guèye lors de la journée régionale de la Quinzaine de la Femme organisée dans la capitale du Saloum, ce lundi 22 mai. Pour éviter de politiser l’événement, le maire de Kaolack Mariama Sarr a dit se retenir mais tout en précisant que si ce n’était pas la Quinzaine de la Femme…

Qu’allait donc faire ou dire Mariama Sarr, le maire de la ville de Kaolack à ceux qui s’opposent à elle, si ce rendez-vous n’était pas dédié à la Quinzaine de la Femme? En tout cas, lors de la cérémonie officielle de la Quinzaine de la Femme célébrée ce lundi à Kaolack dans son fief, Mme Sarr a mis en garde tous ses contempteurs, en disant que « si ce n’était pas la Quinzaine de la Femme … ». Une phrase qu’elle a répétée plusieurs fois mais qu’elle ne l’a jamais terminée.



En effet, le ministre de la Femme et non moins maire de Kaolack, ne voulant pas détourner le sens de l’événement qu’est la Quinzaine de la Femme, a préféré axer son discours sur le thème retenu de cette année: « le Pse, un levier essentiel pour l’atomisation des femmes ».



Elle rappelle que « grâce aux efforts combinés du Gouvernements et des partenaires techniques et financiers, des actions importantes sont menées pour renforcer les dynamiques d’autonomisation » tout en se glorifiant de la mobilisation exceptionnelle des femmes de la région de Kaolack.



En outre, le maire de la capitale du Saloum a rappelé que "c’est ici à Kaolack que lancement du Programme Intégré de Développement Economique et Social (PIDES) s’est fait en 2012, sur financement italien pour un montant de plus de 3 milliards de francs Cfa, avec comme régions d’intervention celles de Dakar et Kaolack, et ce programme a comme axe principal d’intervention, l’autonomisation des femmes et l’insertion des jeunes".



A en croire le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, avec ce programme des progrès indicatifs ont été effectivement accomplis dans la reconnaissance et la valorisation du potentiel économique des femmes ainsi que dans l’amélioration de leur capacité d’organisation pour optimiser ce potentiel.



Elle invite par ailleurs les femmes à maintenir cette mobilisation afin que la région de Kaolack se distingue davantage pour figurer parmi celles qui ont réussi dans l’organisation de la Quinzaine nationale de la Femme, édition 2017.



Pour rappel, la clôture de la Quinzaine nationale de la Femme est prévue le 23 mai 2017 à Gossas. Et selon le ministre de tutelle, ce sera une journée de prières pour la mémoire des femmes de Bettenty qui ont sombré corps et biens le lundi 24 avril dernier, dans le delta du Sine Saloum.



