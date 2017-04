Kaolack : Modou Ndiaye Rahma peche dans les eaux de Bokk Guis-Guis

Depuis quelques temps l’attelage politique commence à connaitre une nouvelle donne dans la commune de Kaolackh. En atteste les ralliements tous azimuts qui animent actuellement l’arène politique dans la ville de « Mbossé ». Le week-end dernier, un gros bonnet de la convergence Bokk Guis-Guis de Pape Diop, par ailleurs coordonnateur de cette entité, Matar Diagne a décidé de déposer ses baluchons au mouvement Rahma.



Le désormais ex-représentant de Pape Diop, a été triomphalement accueilli dans le camp présidentiel, lors d’un grand meeting en présence du Ministre de la femme, Maire de Kaolack, Mme Mariama Sarr, de Mme Awa Guèye vice-présidente à l’Assemblée nationale, de Me Nafi Diop Cissé Pca et des membres du cabinet de Diène Farba Sarr qui, absent du pays, a envoyé une très forte délégation.



Venu représenter le Président de la République, M. Mactar BA a salué l’esprit d’ouverture et l’élan unitaire des responsables «aperiste» de Kaolack aux côtés de Modou Ndiaye Rahma avant de les encourager pour d’autres conquêtes plus rayonnantes et une victoire éclatante lors des prochaines élections législative et présidentielle.



Témoignant tout son engagement à accompagner l’homme d’affaire «aperiste», Serigne Babacar Mbacké Moukabaro qui a récemment tourné le dos à Idrissa SECK de Rewmi pour rallier Macky Sall et l’APR, a adressé un message clair aux décideurs du parti quant à l’idée d’une quelconque envoyée spéciale pour le Saloum. «M. Mactar BA, représentant du Président Macky Sall, dites à notre leader que nous ne voulons ni d’envoyé spécial, ni d’envoyé général. Nous allons continuer à gagner avec nos responsables départementaux et régionaux à Kaolack », a martelé le jeune marabout.



La Tribune