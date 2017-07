Kaolack : Mouhamed Ndiaye Rahma brise le silence et réitère son compagnonnage avec Macky Sall

Ceux qui pensaient que le silence sporadique observé par le leader du Mouvement Rahma depuis la publication de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, est synonyme de dissension entre lui et le président Macky Sall, peuvent déchanter.



" Mon silence ne signifie pas que je suis mécontent, loin de là", telle est la précision du leader du mouvement Rahma, Mouhamed Ndiaye qui faisait face à la presse ce samedi, à Kaolack.



" J'ai entendu beaucoup de supputations par rapport à la petite pause que j'ai observée suite à la confection des listes. Mais je tiens à dire ici et maintenant, que je travaille avec le chef de l'Etat sans condition. Je ne demande rien et tout ce qui m’intéresse, c'est la réussite de la politique du gouvernement", a martelé M. Ndiaye.



Le leader du Mouvement Rahma, Mouhamed Ndiaye n’a aussi pas manqué de lever des équivoques sur sa relation avec Baye Ciss, le milliardaire basé à Kaolack. A en croire Mouhamed Ndiaye, le "milliardaire" ne constitue pas un obstacle pour lui, mais plutôt, dit-il, un "ami" qu’il a connu à travers le président Macky Sall.



Concernant, la venue du chef de l'Etat à Kaolack, lundi 03 juillet, leader du Mouvement Rahma, par ailleurs ambassadeur itinérant, rassure que « la mobilisation sera assurée comme à l'accoutumée, à travers l'achat de tissus, la mise à disposition de véhicules pour le transport des militants, la restauration, entre autres ».

