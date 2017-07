Kaolack: « Ousmane Sonko et sa liste sont les seules alternatives crédibles », dixit El Hadji Amadou Touré Nous avons rencontré El Hadji Amadou Touré, professeur de philosophie, tête de liste départementale de la coalition « Ndawi Askan wi » composée essentiellement de partis comme le PASTEEF de Ousmane Sonko, du MRDS de Imam Mbaye Niang, du RND de Diallo Diop, de « Yonou Askan wi » de Madieye Mbodji et de mouvements citoyens comme « J’aime le Sénégal » d’Ibrahima Sall, ancien ministre du Plan de Diouf, « Takhaw Teem » de Ibrahima Fall. Entre porte à porte et caravane, la coalition déroule sa stratégie de campagne à Kaolack.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2017 à 18:54

« Notre stratégie est axée sur les visites de proximité et la communication »



Après avoir érigé un comité électoral, la coalition a aussi coopté 2 membres par parti, au total 10 membres pour la coordination des activités au niveau départemental. « Notre calendrier a été entamé le 9 et il va se dérouler jusqu’au 28 Juillet, nous avons privilégié les visites, les réunions d’information à travers les différentes zones du département de Kaolack », précise M. Touré.

La communication occupe aussi une place de choix dans la stratégie de « Ndawu Askan wi », des émissions de sensibilisation sont diffusées sur les différentes radios de la place, selon le coordonnateur du PASTEEF.

« Des radios comme Al Fayda, Walf et Jafala nous ont donné l’opportunité d’intervenir sur leurs ondes, nous en avons profité pour sensibiliser beaucoup de militants, et fait connaître notre leader Ousmane Sonko », nous confesse M. Touré.



« Nous avons d’énormes difficultés de logistiques »



En compétition avec un pléthore de 37 listes au niveau départemental, la coalition « Ndawi Askan wi » vit avec sérénité la concurrence malgré les énormes problèmes liés aux moyens.

» L’argent est le nerf de la guerre, le peu de moyens que nous avons nous vient de Dakar. Nous avons des difficultés de logistiques, un seul véhicule assure nos déplacements à travers tout le département, quelques voitures particulières nous assistent dès fois », ajoute El Hadji Amadou Touré.

Malgré les maigres moyens, la coalition de la tête de liste nationale Ousmane Sonko fait avec les moyens du bord.



El Hadji Amadou Touré, tête de liste de la coalition départementale de » Ndawi Askan wi » a fait un appel aux autorités et électeurs kaolackois pour un retrait massif des cartes d’identité biométriques CEDEAO, seules armes pour faire partir le régime en place.

« Nous craignons qu’il y ait une machination des autorités derrière le blocage des pièces », conclu M. Touré.



