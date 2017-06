Kaolack: Pape Diop pêche dans les eaux de Modou Diagne Fada

A quelques semaines des élections législatives, le parti Bokk Guiss Guiss (BGG) se massifie de plus en plus dans le département de Kaolack. En effet, après le ralliement d’une ex-militante de l’Apr, Diarra Diaw, c’est au tour de Khadim Seck de quitter les rangs de Modou Diagne Fada pour déposer ses baluchons à Bokk Guiss Guiss.



Lors d’un face-à-face avec la presse, M. Seck a déclaré que sa décision est motivée par une série de frustrations enregistrées au sein du parti dirigé par Modou Diagne Fada, occasionnant du coup le départ de certains ténors en faveur d’autres partis comme celui de l’ancien maire de Dakar.



"En ce jour mémorable, nous sommes très satisfaits, les jeunes et anciens militants de l’Apr et moi d’avoir choisi Bokk Guss Guiss pour poursuivre notre militantisme politique dans l’intérêt du Sénégal en génral et de Kaolack en particulier.



Cette rencontre marque à jamais notre adhésion au sein dudit parti afin d’apporter notre pierre à l’édifice, c’est-à-dire à la politique du développement que le président Pape Diop propose aux Sénégalais pour qu’ils sortent de l’ornière. Je reste optimiste quant à l’atteinte des résultats escomptés."



A rappeler que Khadim Diop n’est pas le seul à rallier BGG, d'autres jeunes ont aussi quitté l’Apr pour la Convergence démocratique et libérale/Bokk Guiss Guiss.



Ainsi, la date du 02 juillet a été retenue pour les désormais représentants de Pape Diop à Kaolack, pour officialiser leur ancrage dans leur nouvelle formation politique à travers un méga-meeting.



Tribune