Kaolack: Un homme condamné à un mois de prison pour avoir mordu sa femme enceinte

Le Tribunal de Grande instance de Kaolack a condamné hier, Albert Guèye, déclaré coupable de coups et blessures ayant entraîné une Incapacité de travail de (Itt) de 15 jours. M. Guèye avait battu son épouse, Diodio avant de la mordre à la joue. Les faits se sont passés le 16 avril 2016 à Mbouraye Sérère, village situé dans le département de Kaolack.



Ce jour là, raconte le quotidien L'Observateur, M. Guèye est rentré tard, totalement ivre, comme à son habitude. Il s'en prend à son épouse en état de grossesse. L'ayant rouée de coups, il couronne le tout en la mordant à la joue. La dame se sert alors de ses cordes vocales pour alerter les voisins, qui sont vite intervenus.



Le lendemain, la dame se rend à l'hôpital et revient avec un certificat médical attestant un incapacité temporaire de travail de 15 jours, avant de se rendre par la suite à la Brigade de gendarmerie pour déposer une plainte contre son époux. Arrêté et entendu, Albert Guèye prétend que son épouse l'avait abreuvé d'injures, avant de s'agripper à ses parties génitales. Son avocat, Me El Hadji Malick Diouf qui a plaidé la clémence, ajoutera que c'est que son client qui s'est défendu de l'agression de son épouse. Au délibéré, Albert Guèye a été reconnu coupable et condamné à un mois de prison ferme et à payer une amende de 72 000 francs Cfa.