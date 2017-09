Kaolack : les ex-agents municipaux acculent Mariama Sarr

Munis de brassards rouges, pancartes et banderoles, ces ex-travailleurs ont surtout manifesté pour informer des dérapages de l’institution municipale. « Actuellement, on a dépassé le problème d’un protocole d’accord. Nous voulons l’application d’une décision de justice. La Cour d’appel a, complètement, vidé le et nous a donné raison. Je lance un appel au président de la République.



Parce que nous ne pouvons pas accepter que les partisans de Mariama Sarr (maire) disent que tant que le président Macky Sall est là, elle ne pourra pas être inquiétée. Je pense que nous sommes dans un pays de droit et nous exigeons l’application immédiate de la décision de justice », a fait savoir Abou Ndiaye, Secrétaire général de l’Union régionale de la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS).



La décision rendue le 29 août dernier condamne la mairie de Kaolack à payer 54 millions de FCfa à ses 39 anciens travailleurs et à requalifier leur statut, qui passe de simples contractuels à des embauchés avec des contrats à durée indéterminée (Cdi), à la clé.



La rédaction de Leral.net