Kaolack : un malade mental assène plusieurs coups de couteaux à son père

Le problème des malades mentaux devient de plus en plus préoccupant.



Un père de famille qui vit à Kaolack, présentement dans un désarroi total, au quartier Médina M’baba, avec trois de ses fils atteints de troubles mentaux, a été surpris dans un sommeil, peu après la prière de ce vendredi 09 juin 2017, par l’un d'entre eux, âgé d ’une trentaine d’années, qui lui a asséné plusieurs coups de couteau, a appris nos confrères de Igfm.



Après son acte inconscient, l’aliéné est sorti de la maison en courant et criant fort, le couteau en main, pour se réfugier chez un parent voisin. Aussitôt après, le père gravement atteint, a été transporté vers 16 heures à l’Hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack où il a pu bénéficier de soins.



Et, c’est ce samedi vers 20 heures, qu’il a lui-même appelé au téléphone Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), après avoir recueilli son contact après d’un journaliste de la radio Alfayda fm à Kaolack, pour solliciter son soutien pour son fils malade mental.



Le défenseur des malades mentaux dit de son côté, avoir déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour son internement à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye.