Kara Mbodj, défenseur des "Lions": "On a le devoir d'écrire notre propre histoire" Le défenseur central des "Lions" exprime ses attentes pour le quart de finale de ce soir, il se dit prêt et motivé pour ce choc qui s'annonce face au Cameroun.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Janvier 2017 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

"On est bien reposé. On sait qu'il y a un match très important qui nous attend. Mes coéquipiers et moi sommes prêts pour aller au combat", déclare le solide défenseur des "Lions" Kara Mbodj. Il soutient encore qu'au niveau du mental, tout le monde sera prêt.



Il ajoute que "le Cameroun, on le connaît, c'est une équipe qu'on respecte, après cela reste un match de football. On n' a pas de crainte, on se concentre sur nous, on va tout donner pour remporter ce match". Kara Mbodj se réjouit par ailleurs d'évoluer au sein de la Tanière et de l'entente qu'il y a avec ses partenaires.



Il promet également que lui et ses coéquipiers vont répondre au défi physique. Se remémorant de la confrontation de 2002, il explique, "je me souviens bien de cette finale en 2002, comme si c'était hier. La plupart des joueurs s'en souviennent aussi".



Mbodj se déclare ainsi très motivé au moment d'affronter avec ses coéquipiers le Cameroun en quarts de finale de la CAN 2017. "On a la chance d'être là et de défendre les couleurs de notre drapeau. On est en 2017, on veut écrire notre histoire. On est conscient de l'attente du peuple, on a le devoir d'écrire notre propre histoire, le devoir de mouiller le maillot national pour notre peuple", déclare-t-il avec force.



source: la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook