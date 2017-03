Kara Mbodj dément son forfait:" Je serai disponible pour le Nigéria et la Côte d'Ivoire"

L'international sénégalais Kara Mbodj va honorer sa convocation lors des deux matchs amicaux de l'Equipe nationale face aux Nigéria (23 mars à Londres) et la Côte d'Ivoire (28 mars à Paris). Selon journal "Le Quotidien" qui rapporte l'information, le joueur l'a annoncé via son compte tweeter. "Je serai de retour ce dimanche avec le RSca ( Anderlecht) pour affronter Waasland-Beveren et disponible pour les matchs contre le Nigéria et la Côte d'Ivoire", a posté le défenseur sénégalais, en réaction à l'information distillée samedi dernier par la presse belge, selon laquelle Kara Mbodj n'était pas totalement à 100% de ses moyens à cause de son genou. Et que logiquement, il déclarera forfait pour les matchs amicaux du Sénégal du mois de mars.



Ce démenti ne manquera pas de rassurer le sélectionneur national Aliou Cissé, mais aussi de nombreux fans qui espèrent le revoir lors des prochains sorties des Lions, avant le début des éliminatoires de la première journée de la Can 2019 en juin 2017 et de la troisième journée de la Coupe du monde (août et septembre 2017), ajoute le journal sénégalais.

