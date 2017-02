Kara Mbodj et son double rv manqué avec Leicester Kara Mbodj, a manqué de signer avec le club anglais de Leicester (Premier League), revenu à la charge pour le défenseur sénégalais au cours de ce marché hivernal clôturé mardi, après une première tentative en 2015.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Février 2017 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir réussi à se maintenir en Premier League avec Leicester pour la saison 2014-2016, l’entraîneur italien Claudio Raniéri avait fait du défenseur sénégalais, actuel société d’Anderlecht (Belgique), sa priorité.



De guerre lasse, il a fini par chercher son bonheur autre part, puisque son club, contre attente, avait fini de gagner le titre de champion.



Auteur d’une première partie de saison compliquée en 2016-2017 - Leicester est actuellement à deux points du premier relégable, Swansea) -, Raniéri cherché à renforcer sa défense.



Ce qui tombe bien, puisque Kara Mbodj cherche de son côté à rejoindre l’élite anglaise, après une tentative avortée en août dernier. Il constituait donc une cible idéale.



Si en août dernier, son départ de Belgique n’a se faire en raison d’un nombre important d’intermédiaires sur le dossier, pour cette fois-ci, c’est Anderlecht qui avait placé la barre à un niveau jugé trop élevé.



Leicester qui cherche à se maintenir s’est finalement rabattu sur le Malien Molla Wagué, qui a joué la première partie de la saison à Udinese où il n’avait joué que six matchs.



Agé de 25 ans, Wagué avait été prêté en Italie par son club de Grenade (Espagne). Il faisait partie des hommes forts des Aigles du Mali, éliminés au premier tour de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février)



Source: APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook