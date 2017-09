Kara Mbodji blessé, mais appelé par le sélectionneur des lions Aliou Cissé

Le coach des lions du Sénégal, Aliou Cissé s’est prononcé hier (mercredi) lors d’une conférence de presse. Le joueur d’Anderlecht, dont l’indisponibilité était évaluée à trois semaines, après une blessure aux adducteurs, a toute la confiance de son entraineur.



« Vous connaissez tous l’importance de Kara dans le groupe. C’est un garçon que tout entraineur aimerait avoir dans son groupe, qu’il joue où qu’il ne joue pas. Il y a une certaine confiance entre mes joueurs et moi », a expliqué l’ancien capitaine des lions du Sénégal.



Son retour à la compétition permettrait notamment de stabiliser la défense sénégalaise, car la paire qu’il forme avec Kalidou Koulibaly est un gage de sécurité. « Il a le feu vert pour commencer les entrainements. Je compte sur tous les joueurs aussi. On a des garçons comme Salif Sané ou Fallou Diagne pour le remplacer, mais j’ai confiance en Kara et je sais ce que l’équipe nationale représente pour lui », a conclu Cissé sur le cas de Kara Mbodj.



Thierno Malick Ndiaye