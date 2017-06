Karan Singh, le plus grand enfant de 8 ans du monde: PHOTOS

Rédigé par la rédaction le 14 Juin 2017 à 23:12 | Lu 16 fois

Un écolier qui mesure 1m98, est considéré comme le plus grand enfant de 8 ans du monde.

Ayant le double de la taille de ses camarades de classe, Karan Singh, originaire de Meerut, en Inde, a battu un record toute sa vie, entrant dans le livre Guinness des records, comme le bébé le plus lourd et le plus grand à la naissance.