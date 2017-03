Kardashian : Bientôt un dessin animé pour adultes avec Kim, Khloe, Kourtney, Kris, Kendall, et Kylie...

Quelques mois après le braquage de Kim Kardashian, et le long silence radio qui s'en est suivi, la plus célèbre famille du paf prépare une belle surprise aux fans. Selon TMZ, tous les membres du clan seront bientôt les stars d'un dessin animé évènement, qui sera diffusé à la télévision, en plus de leur télé réalité. Le projet est tout à fait sérieux, puisque d'après le site américain, toute l'équipe a déjà pris rendez-vous le mois dernier avec un grand nom du cinéma à Hollywood - Harvey Weinstein en personne - pour commencer à pitcher l'histoire avant de s'atteler à la production.



A l'écran, on découvrira donc nos bimbos préférées, Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie et leur maman Kris, qui vivront des aventures plus ou moins imaginaires à travers le monde. Malheureusement, si toute la famille a réussi à avoir sa place dans le projet, on sait d'ores et déjà que Caitlyn Jenner, le papa des plus jeunes filles de la momager, ne sera pas de la partie. Toutefois, les téléspectateurs pourront se consoler d'une très bonne nouvelle. Ils peuvent en effet s'attendre à avoir leur dose de scandale, chaque semaine en prime time, puisque le dessin animé sera interdit aux enfants, assure TMZ... On a vraiment hâte de voir ça !