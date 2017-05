Karim Benzema en couple avec Cora Gauthier, découvrez-les en quelques clichés

Selon le magazine Public, le joueur du Real Madrid et sa compagne sont, depuis le 14 mai, les parents d’un petit garçon né dans une clinique madrilène, prénommé Ibrahim. L’occasion nous est donc donnée de découvrir qui est cette femme qui partage la vie du footballeur français et fait de lui un père pour la deuxième fois.



Cora Gauthier, la compagne de Karim Benzema est une mannequin originaire de la Martinique. Cette jeune et belle femme qui a tout pour elle, partage la vie du joueur depuis plusieurs mois déjà. Âgée de 27 ans, soit deux ans de moins que Karim, la jeune femme l’aurait rencontré dans une banlieue huppée de la capitale espagnole. Le couple vit caché et pour cause, Benzema est sans aucun doute le footballeur le plus suivi par les médias français, plus souvent pour l’extra sportif. On imagine bien que pour protéger sa vie privée, le joueur s’est résolu à se faire discret. Si discret que, à en croire la presse people, les deux toutereaux se seraient même mariés dans le secret le plus total.



KARIM BENZEMA SOUS LE CHARME DE CORA GAUTHIER