Karim Benzema papa pour la deuxième fois

Karim Benzema est décidément un homme comblé en ce printemps 2017. Sur le plan professionnel, le Français vient ainsi de fêter son deuxième titre de champion d’Espagne avec le Real Madrid et disputera dans quelques jours la finale de la Ligue des champions contre la Juventus. Sur le plan personnel, ce n’est pas mal non plus, puisque selon le magazine people Public, Benzema vient de connaître le bonheur d’être père pour la deuxième fois (Benzema était déjà papa d’une petite Malia, 3 ans, née d’une précédente union). Le 14 mai dernier, Cora Gauthier, la compagne de l’ancien Lyonnais (selon Public, les deux tourtereaux se seraient mariés récemment), a donné naissance à un petit Ibrahim.