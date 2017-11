Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Karim Benzema revient sur sa relation avec Rihanna Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 20:43 | | 0 commentaire(s)|

L’on se souvient encore de l’été 2015 lorsque Karim Benzema et Rihanna faisaient la Une des médias people. Les rumeurs sur leur prétendue relation amoureuse avaient envahi les réseaux sociaux. Le couple avait été aperçu sortant du restaurant italien de New-York au petit matin. Le footballeur et la chanteuse se sont ensuite affichés ensemble dans un club branché de Los Angeles. Les moments de rapprochement entre les deux stars avaient causé un énorme tollé. Interrogé par le magazine les Inro­ckup­tibles, il y a quelques jours sur la nature de cette liaison dans son premier numéro de ce mois de novembre, l’attaquant du Réal Madrid s’est montré évasif lorsqu’il a évoqué sa rencontre avec la star américaine. Il déclare être « très heureux d’avoir rencontré Rihanna ». Une révélation jugée très peu satisfaisante pour les journalistes. Ce qui poussera Benzema à en dire un peu plus mais toujours pas grand chose. Il dira ensuite qu’« elle est très différente de l’image qu’on peut se faire d’elle. Elle ne se prend pas au sérieux. C’était vraiment bien de se voir ». Une déclaration qui en dit long d’après certains observateurs. Pour certains, les propos de Benzema laissent bien penser à une brève histoire d’amour Le madrilène a également abordé d’autres sujets pendant cet entretien. Benzema est revenu par exemple sur son enfance et son envie d’être motard, son amitié avec le rappeur Booba. Pour rappel, le tabloïd espagnol Don Balon Rosa, qui révélait pourquoi Rihanna avait largué Benzema, affirmait que l’interprète de « Umbrella » n’a pas pu faire une croix sur son passé agité. « Rihanna aimait Karim et elle s’amusait beaucoup avec lui », confie une source proche de la chanteuse. « Mais elle lui a dit qu’elle ne voulait pas briser son coeur et qu’elle était toujours amoureuse de Chris Brown. Elle lui a dit qu’il était difficile pour lui de soutenir la comparaison. »

Voilà qui explique pourquoi, depuis lors, le footballeur et la chanteuse n’ont plus jamais été aperçus ensemble.





