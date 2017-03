Karim Séga Diouf: « Une fois à Dakar, je rencontrerai Cissé pour lui dire… » Interrogé par nos confrères de seneweb, Karim Séga Diouf donne son point de vue sur la retraite de Mohamed Diame et de Kouly Diop, mais aussi des conseils qu'il doit donner à Aliou Cissé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

« Ça ne sera jamais parfait surtout si toutes les composantes du football ne sont pas en adéquation. Nous voulons arriver à la perfection qui n’est pas de ce monde. Donc, ça ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des correctifs qui s’imposent, mais Aliou commence à avoir un vécu, un temps de vie avec un groupe de joueurs.



Nous avons besoin des joueurs les plus en forme du moment, des meilleurs joueurs sénégalais d’où qu’ils se trouvent pour maintenant mettre en place tout de suite et immédiatement, une équipe améliorée à partir du diagnostic de la dernière coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017.



Aussi, une équipe nationale, c’est l’affaire d’un peuple, la voix du peuple est importante et elle est à écouter. Le peuple ne réclame qu’une seule chose, la mise en place d’une forte équipe nationale qu’on a qualifié de meilleure équipe Africaine avant la Can, qui a montré des aptitudes pendant cette Can, mais qui n’est pas allée au bout de cette compétition continentale. Je connais Aliou Cissé.



Une fois à Dakar, je le rencontrerai parce qu’on a des choses à se dire. Je vais lui donner mon avis. L'objectif n'est ni plus ni moins que de mettre tout de suite une équipe compétitive qui gagne les matches et pas plus ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook