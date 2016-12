Karim Wade, Thione Seck, Cheikh Alassane Séne, ces ratés d’une justice engorgée Le jeudi 20 juin, l’attention de tout un pays se tourne vers la libération inattendue de Karim Wade. Celle-ci a été un fait marquant de l’année finissante. Quatre mois auparavant, la presse s’est fait l’écho de l’élargissement de Thione Seck à titre provisoire. C’était le lundi 8 février après huit mois de détention. Et s'en est suivie alors une vague de libération avec celle des jeunes de Colobane, celle du Cheikh Alassane Séne et de Toussaint Manga...

Le jeudi 20 juin, l’attention de tout un pays se tourne vers la libération inattendue de Karim Wade. Celle-ci a été un fait marquant de l’année finissante. Condamné à six ans fermes par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (Crei), Wade fils va recouvrer de sitôt la liberté, contre toute attente. Celui dont la libération anticipée est inscrite sur le compte d’un dialogue national séjourne au Qatar.



Depuis sa libération nocturne et sens encombre de la prison de Rebeuss survenue à la faveur d’une grâce pénitentielle individuelle, de suspicions de deal sont sur toutes les lèvres. Une prétendue « raison humanitaire » est invoquée par le régime pour justifier cette libération.



Nombres d’observateurs considèrent que cette décision allait donner un coup d’arrêt à la traque des biens mal acquis mai il n’en sera rien. Et cette situation semble en effet confirmer la thèse que la traque ne visait que le fil de l’ancien président Wade.



Quatre mois auparavant, la presse s’est fait l’écho de l’élargissement de Thione Seck à titre provisoire. C’était le lundi 8 février après huit mois de détention. Parmi les arguments qui ont convaincu le juge figure, selon son avocat Me Ousmane Sèye le fait que le chanteur soit « régulièrement domicilié à Ouest Foire ; qu’il bénéficie, de garanties de représentation en justice ; qu’il n’y a pas de risque à ce qu’il s’enfuit ; qu’il a déjà été entendu dans le fond du dossier ; qu’il n’y a pas de risque de dissipation de preuves ».



il en était ainsi contrairement au allégations selon lesquelles le chanteur a été libéré pour des raisons de maladie. Mais il ne ‘agit que d’une liberté provisoire puisque l’instruction du dossier se poursuit. Thione Ballogo Seck a été emprisonné le 2 juin 2015, en même temps qu’Alaye Djitéye son présumé complice, un ressortissant malien toujours en prison.



Un mois plus tard le 17 mars, ce fut le tour de Cheikh Alassane Séne, qui aura bouclé mois de détention avant jugement. On lui a reproché d’avoir offert un téléphone à un certain Johnny Ba. Ce dernier s’en est servi selon l’accusation, pour envoyer des messages de menaces de mort à l’ex patron de la police nationale (Anna Sémou Faye) et au ministre de l’Intérieur (Abdoulaye Daouda Diallo), suite à la participation du Président Macky Sall à la marche de Paris contre l’attentat de Charlie hebdo. Seulement cette libération ne sonne pas à la fin des poursuites? puisque les investigations judiciaires se poursuivent.





Enfin la vague de libération enregistrée, cette année s’est poursuivie avec les jeunes de Colobane qui ont été condamnés à 20 ans de prison suite à la mort du jeune policier Fodé Ndiaye, lors des violences préélectorales 2012.

