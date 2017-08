Karim Wade et le million à ses proches

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le lendemain des élections législatives, une atmosphère nauséabonde règne au Pds à cause de Karim Wade que la plupart des libéraux accusent de vouloir saborder le parti depuis Doha.



Selon beaucoup de libéraux qui nous ont contactés, l’ancien ministre du Ciel et de la Terre a offert à chacun de ses proches, un million de francs Cfa, le vendredi qui a précédé les élections.



Et ce qui a suscité la curiosité des libéraux, c’est qu’il a offert ce montant à des gens qui, pour la plupart, n’ont pas été investis, laissant ceux qui suaient sang et eau dans leur lointain patelin, seuls, sans soutien, à part ce que la coalition a dégagé. En tout cas, cette situation indispose beaucoup de gens au Pds.





Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook