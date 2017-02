Karim Wade ne sera pas candidat aux Législatives et ne votera pas...

C'est une information qui mérité d’être portée à l’attention du public et surtout des Karimistes : Karim Wade, prince héritier du Pape du Sopi et candidat du PDS à l’élection présidentielle de 2019 ne participera aux Législatives 2017 et ne pourra même pas voter lors de ces joutes électorales… Et c’est l’expert électoral, Ndiaga Sylla qui nous en donne la preuve.



Dans une contribution faite le 21 février 2017 et intitulé « La privation automatique et indifférenciée du droit de vote : une violation de la Constitution », Ndiaga SYLLA, Expert électoral, fait des révélations fracassantes…



Pour Ndiaga Sylla, Karim Wade ne sera pas dans la liste du PDS parce que contraint par la loi. Voici son raisonnement: « Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale ; il est donc certain que toute personne condamné pour crime ou en général pour un délit passible d’une peine supérieure à cinq (5) ans d’emprisonnement ne peut être candidat. »



Ainsi Karim Wade ne peut être candidat sur une liste du PDS en 2017. Mais le plus dur pour le PDS, c’est que Karim Wade ne peut même pas s’inscrire pour avoir sa carte d’identité de la CEDEAO qui est en même temps la carte d’électeur. Et la raison est toute simple. Voici ce que dit Ndiaga Sylla à ce sujet : « Mais, faudrait-il souligner qu’à Doha, il n’a pas été mis en place une commission administrative d’enrôlement dans le cadre de la refonte partielle des listes électorales. »



Donc à Doha où réside Karim Wade, il n’y a aucune commission pour la confection des cartes d'identité. Les Sénégalais de Doha ont-ils été oubliés à cause de Karim Wade ?



Ce dernier est certes inéligible mais les Sénégalais de Doha ne le sont pas et sont des citoyens modèles.



