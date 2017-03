Quand on voit Kate et William en amou­reux au Stade de France, très chics aux Inva­lides à Paris, élégants lors d’un gala, ou dignes et souriants pour une visite à l’Ély­sée, on se dit qu’un anti­cy­clone magique doit les tenir à l’abri des malheurs et des problèmes.



Et pour­tant, le couple aussi a ses moments de faiblesse. Ce jeudi 23 mars, la duchesse de Cambridge a pris la parole lors d’un événe­ment orga­nisé par l’or­ga­nisme Heads Toge­ther, qui lutte pour une meilleure prise en compte de la santé mentale.



D’or­di­naire un brin nerveuse lors de ses discours en public, Kate Midd­le­ton est restée maître d’elle-même, se réfé­rant régu­liè­re­ment au texte qu’elle avait préparé. Après avoir rendu hommage aux familles touchées par l’at­taque surve­nue hier à Londres, elle est entrée dans le vif du sujet de la jour­née.



« Person­nel­le­ment, deve­nir mère a été une expé­rience merveilleuse et grati­fiante, mais parfois c’est aussi un immense défi », a-t-elle reconnu. Cons­ciente de ne pas être dans la même situa­tion que la plupart des gens, elle a glissé qu’elle avait « quelqu’un à domi­cile pour [l’ai­der], ce qui n’est pas le cas de la plupart des mères ».



Mais ce soutien ne l’a pas immu­ni­sée contre les chan­ge­ments induits par le fait de deve­nir parent : « C’est un ensemble d’émo­tions complexes, de joie, de fatigue, d’amour et de préoc­cu­pa­tion, toutes mêlées les unes aux autres. La personne que l’on est à la base change radi­ca­le­ment du jour au lende­main. On passe brusque­ment du stade où l’on pense d’abord à soi-même en tant qu’in­di­vidu à celui où l’on est avant tout et par-dessus tout une mère. »



Kate Midd­le­ton aurait aimé béné­fi­cier d’un « mode d’em­ploi ». Une sorte de proto­cole à suivre qu’il lui suffi­rait d’ap­prendre par cœur pour faire face à toutes les situa­tions.



Si ça a marché pour sa vie de prin­cesse, elle a reconnu qu’en matière de paren­ta­lité, c’est plus compliqué : « Personne n’a tort et personne n’a raison. Il faut juste y arri­ver et faire du mieux qu’on peut pour prendre soin de sa famille. » La maman de George et Char­lotte a même admis qu’elle n’était pas parfaite : « Pour beau­coup de mères, et je m’in­clus dans ce nombre, [deve­nir parent] peut parfois conduire à un manque de confiance en soi et à un senti­ment d’igno­rance. » La duchesse a tenu à porter une parole d’en­cou­ra­ge­ment.



Elle a incité toutes les mères et tous les pères à ne pas se lais­ser abattre par leurs diffi­cul­tés, mais plutôt à en parler et à ne pas lais­ser la honte prendre le dessus : « Parler de la mater­nité comme une chose merveilleuse, c’est bien, mais il faut aussi dire que cela a des incon­vé­nients. On a le droit de ne pas trou­ver cela facile. Et deman­der de l’aide ne devrait pas être perçu comme un signe de faiblesse. » En tout cas, ce n’est pas Kate Midd­le­ton qui vous jugera.