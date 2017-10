Kate Middleton enceinte de jumelles, Selena Gomez et Justin Bieber réconciliés, Kim Kardashian traumatisée : Le récap' people de la semaine !

La famille royale est-elle en danger ? Des hackers menaceraient de dévoiler des clichés prouvant que Kate Middleton et les royals ont eu recours à la chirurgie esthétique.



Si cela est une mauvaise nouvelle, la famille royale préfère pour l’instant se concentrer sur les bonnes. Kate Middleton serait enceinte non pas de un mais de deux royal babies ! La duchesse de Cambridge attendrait effectivement des jumelles et elle serait aux anges. Cependant, ce n’est pas la seule qui attendrait actuellement un heureux événement.



Certaines rumeurs affirment que Meghan Markle serait enceinte du prince Harry avant même que le couple ait annoncé officiellement leurs fiançailles.



Ailleurs, c’est Rihanna qui fait à nouveau l’objet de rumeurs de grossesse. La jeune femme a tendance à mettre la main sur son ventre comme pour le protéger. Cela risque de ne pas plaire à Drake, qui est persuadé d’avoir perdu la chanteuse pour toujours depuis qu’elle a zappé son anniversaire. Pendant ce temps, Gad Elmaleh semble avoir confirmé qu’Iris Mittenaere était en couple avec Kev Adams.







KATE MIDDLETON ATTEND DES JUMELLES !



Iris Mittenaere amoureuse

Cette semaine, Selena Gomez et Justin Bieber se sont retrouvés ! Eh oui, les deux anciens amoureux ne s'étaient plus revus en tête à tête depuis leur dernière rupture en 2014. Cependant, le chanteur a décidé de contacter son ex-girlfriend lorsqu'il a appris qu'elle avait subi une transplantation d'un rein.



Selena Gomez et Justin Bieber se sont alors retrouvés rien que tous les deux au domicile de l'interprète de "Wolves". The Weeknd devrait-il s'inquiéter de ce rapprochement entre les deux anciens amoureux ? Il semblerait que les retrouvailles de Selena Gomez et Justin Bieber soient purement amicales.



Cela donnerait même envie à The Weeknd de s’excuser auprès de Bella Hadid afin de peut-être redevenir ami avec elle. De leur côté, Angelina Jolie et Brad Pitt incarnaient l'amour et pourtant, ils auraient menti pendant de nombreuses années à propos de leur mariage en apparence si parfait. Le couple aurait effectivement voulu divorcer depuis longtemps afin de finalement prendre la décision de tout arrêter en septembre 2016.

SELENA GOMEZ REVOIT JUSTIN BIEBER

La famille Kardashian aurait engagé des détectives pour espionner Blac Chyna pour surveiller les moindres faits et gestes de la jeune femme et enquêter sur son passé. La maman de Dream n'aura pas droit à un seul faux pas !



Pendant ce temps, Kourtney Kardashian serait extrêmement jalouse de Sofia Richie, la nouvelle girlfriend de Scott Disick. Elle l'empêcherait de passer du temps avec ses enfants. Quant à Khloé Kardashian, elle serait enceinte d'un petit garçon alors que Kim Kardashian attendrait des jumeaux.



La star de télé-réalité a posté un message via son compte Twitter qui a rendu ses fans complètement dingues. En effet, elle demandait leur avis sur les doubles poussettes. Pour les internautes, il ne fait aucun doute que Kim Kardashian accueillera bientôt deux nouveaux bébés.



On notera aussi que la star a malheureusement encore été victime d’un vol qui lui a rappelé de mauvais souvenirs. Enfin, selon certaines rumeurs, Kendall Jenner et Blake Griffin seraient un couple fake ! En effet, le mannequin utiliserait le basketteur uniquement pour son image mais n'en serait pas amoureuse. Pourtant, les deux stars semblent heureux et complices.







Melty.fr