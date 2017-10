Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kate, le secret du vernis à ongles de son mariage Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 22:44 | | 0 commentaire(s)| Kate Middleton, le jour de son mariage avec le prince William, arborait un vernis à ongles unique, concocté rien que pour elle. Explications.



29 avril 2011. Ce jour-là, tous les yeux sont braqués sur Kate Middleton . Dans sa somptueuse robe de mariée en dentelle blanche signée Alexander McQueen, son visage rayonnant, la jeune femme âgée de 29 ans s’apprête à dire oui à William, son prince charmant, dans l’abbaye de Westminster.



Lorsque l’on revoit les photos de ses noces avec le petit-fils de la reine Elizabeth II, on ne prête généralement pas attention à ses mains. Et surtout à ses ongles. Ceux-ci avaient pourtant fait l’objet d’un soin tout particulier.

Soulignant ce mardi 24 octobre 2017 que la duchesse de Cambridge ne porte jamais de vernis à ongles de couleur lors de ses sorties officielles –le protocole de la Cour britannique imposerait aux femmes de la famille royale d’avoir des ongles d’aspect naturel-, le «Daily Mail» rappelle de quels soins ses mains avaient fait l’objet en prélude de son mariage.



A l’époque, Marina Sandoval, du salon de coiffure Jo Hansford dans le quartier Mayfair à Londres, avait confié au tabloïd anglais avoir œuvré à la demande de Camilla, future belle-mère de la mariée.

Kate voulait un vernis à ongles blanc cassé et nuptial Le «Daily Mail» raconte que la duchesse de Cornouailles avait fait venir cette manucure à son domicile londonien de Clarence House pour s’occuper de ses mains et de celles de Kate avant la cérémonie. Et de préciser: «Elle a traité Kate pour une «manucure signature» à 36 livres (40 euros, NDLR), qui inclut un trempage de luxe et une exfoliation des mains, un massage des tissus profonds pour stimuler la croissance, suivi d'un limage, d'un polissage et d'un lustrage».



Côté vernis, Marina avait alors révélé avoir utilisé un mélange spécial, mêlant Bourjois n°28 Rose Lounge et Essie 423 Allure. «Catherine voulait quelque chose d’un aspect très naturel et j’ai senti que cela correspondait magnifiquement à sa couleur de peau. Elle voulait quelque chose de blanc cassé et de nuptial, alors c'était absolument parfait», avait-elle rapporté, ajoutant: «Elle était très contente du résultat et m'a dit que c'était beau et élégant ».





