Katy Perry, en larmes, brise le silence sur sa dépression (VIDÉO) Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017 à 12:46 | | 0 commentaire(s)| A l'occasion de la sortie de "WITNESS", Katy Perry s'est embarquée dans un live stream de 72 heures sur YouTube. Dans une séquence, la chanteuse, en larmes, se livre à une séance de thérapie et évoque son enfance, sa relation avec ses parents ainsi que la période sombre après son divorce.







Pour la sortie de son nouvel album "WITNESS", Katy Perry a mis la paquet. En marge de l'exploitation de son disque avec les tubes "Chained To The Rhythm", "Bon Appétit" ou encore "Swish Swish" avec Nicki Minaj, la chanteuse a organisé "Witness World Wide", un live stream de trois jours sur YouTube. L'occasion pour les internautes de la découvrir sous toutes les coutures : naturelle en plein dîner avec ses amies dont Sia, délirante durant un cours de cuisine avec le chef Gordon Ramsay ou lors d'un jeu gustatif un peu spécial avec James Corden, ou encore plus tendre que jamais avec un petit chiot nommé Nugget, devenu très populaire sur les réseaux sociaux.



Katy Perry fond en larmes



Mais une séquence a particulièrement bouleversé ses fans. Face au Dr. Siri Singh, Katy Perry a accepté de se livrer à coeur ouvert lors d'« une véritable séance de thérapie », durant près d'une heure. Abordant la dualité entre Katy Perry, le personnage public, et Katheryn Elizabeth Hudson, sa véritable identité, la chanteuse a fondu en larmes en évoquant son enfance, sa relation avec ses parents ainsi que ses failles. « Je suis très forte en tant que Katy Perry mais parfois je ne le suis pas autant en tant que Katheryn » a-t-elle lâché, ciblant ensuite les attaques et insultes reçues en commentaires sur Internet à propos de sa nouvelle coupe de cheveux. « Je voulais tellement être Katheryn que je ne voulais plus ressembler à Katy Perry » a expliqué la popstar sur son changement radical.







Au passage, Katy Perry est revenue sur la période trouble, mêlant addiction à l'alcool, dépression et pensées suicidaires, survenue après son divorce avec Russell Brand en 2012 : « J'ai écrit une chanson à ce sujet ("By The Grace of God", ndlr). Je me sens honteuse d'avoir eu ces idées, de m'être sentie aussi mal et d'avoir été aussi déprimée. Tu peux aller bien ou tu peux être aimé. Je veux simplement être aimée ».





