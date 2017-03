Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Katy Perry et Orlando Bloom ont officialisé leur séparation ce mardi au grand dam de leurs fans et followers$jj Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

En dépit d’avoir pris la pose ensemble pour les nombreux photographes présents à l’after-party organisée par «Vanity Fair» qui a eu lieu après la cérémonie des Oscars ce dimanche, le couple Katy Perry et Orlando Bloom a annoncé s’accorder une pause dans leur relation. Dans un communiqué officiel envoyé au magazine américain «People» ce mardi, les anciens amants ont déclaré : «Avant que les rumeurs et mensonges s’amplifient, nous pouvons confirmer qu'Orlando et Katy prennent du temps chacun de leur côté dans le respect mutuel.»

Cette annonce n’a pas manqué d’étonner les fans du couple car aux dernières nouvelles les deux tourtereaux semblaient filer le parfait amour ensemble. En effet, au mois de janvier dernier, Katy Perry avait organisé une superbe soirée à Palm Springs en Californie pour les 40 ans de l’acteur. La chanteuse, soucieuse de détails décalés avait été jusqu’à distribuer des combinaisons imprimées à l’effigie d’Orlando Bloom à chacun de leurs invités. Ce lundi, Orlando Bloom avait publié une photo adorable avec le chien ultra craquant prénommé Nugget de Katy Perry avec une légende «Un grand cœur». Rien ne laissait donc présager cette séparation et de nombreuses rumeurs sur un prochain mariage circulaient déjà sur le couple désormais séparé.

Orlando Bloom, à 40 ans, se retrouve à nouveau père célibataire. L'acteur a un fils de six ans prénommé Flynn avec le mannequin Miranda Kerr, dont il a divorcé en 2013. De son côté, la jolie australienne de 33 ans file le parfait amour avec Evan(...)



source:fr.news





