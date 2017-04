Kazou Razab: Cheikh Bass Abdou Khadr solde ses comptes avec ses détracteurs

Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr a choisi la cérémonie officielle du Kazu Rajab pour mettre les points sur les "i". Se disant parfois outré par les propos malveillants à lui prêtés, le porte-parole du Khalife général des mourides précise n’y accorder aucune importance. «Ma position peut justifier certainement cet acharnement, mais je fais mienne la réflexion de Serigne Saliou Mbacké qui préconisait silence et ignorance face à de telles attaques non objectives», a soutenu la voix de Touba, qui dit accorder volontiers son pardon aux auteurs de ces critiques crypto-personnelles.



«Tant que c’est ma personne qui est visée, ce n’est pas grave», dit le porte-parole de Serigne Sidy Makhtar Mbacké qui, par contre, précise qu’il ne n’acceptera que le legs de Cheikh Ahmadou Bamba soit attaqué. «Si ces attaques sont dirigées vers le Khalifa et la voie mouride, je riposterai, parce qu’il n’y a aucune autre personne mieux placée que moi pour le faire, vu la mission à moi confiée par le Khalife général, Serigne Sidy Makhtar Mbacké. J’ose croire être la personne la mieux indiquée pour le dire, en ce sens que je suis le témoin privilégié des nombreux efforts qu’il consent au profit de la cité religieuse de Touba», a expliqué Cheikh Bass.



Des vérités crues dites devant la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, qui a reçu, de Serigne Abdou Fattah Mbacké, les félicitations du comité d’organisation du Magal, pour la conjugaison des efforts de tous les secteurs impliqués. Dans son speech, le ministre a sollicité du khalife de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abo, des prières pour des élections législatives apaisées et sanctionnées par une large victoire du camp présidentiel. A noter que cet échange entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel s’est terminé dans l’apothéose, avec la prestation du lead-vocal du Super étoile. Youssou Ndour a déclamé son tube «Serigne Fallou», sur l'insistante recommandation de Serigne Abdou Fattah Mbacké.



Source: L'Observateur