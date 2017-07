Kebemer : Me Abdoulaye Wade accueilli en prophète chez lui Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juillet 2017 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|





Me Abdoulaye Wade a été accueilli hier en prophète à Kebemer. Les militants ont afflué des quatre coins du département. La tête de liste de la coalition « Wattu Senegal », qui avait droit à un grand bain de foule, n’a pas adressé la parole à ses militants.



Un cortège bien aligné, des voitures et des sirènes hurlantes quittent la ville de Ndande pour Kebemer, où une foule attendait le Pape du Sopi dont la venue était annoncée à 10 heures. Vêtu d’un grand boubou bleu et d’un bonnet, Me Abdoulaye Wade se lève et brandit ses deux mains. Acclamé et chanté, « le vieux » prolonge sa route et se dirige vers le cimetière municipal de Mbane. Sur place, il s’est recueilli sur les tombes de ses parents et de son grand frère. Puis il est allé à sa maison familiale et a longuement discuté avec les membres de sa famille.



Les échanges terminés, le Pape du Sopi, accompagné du maire Lamine Thiam, de l’ex sénateur Meissa Ndiaye et de quelques responsables libéraux, poursuit vers le marché central. Apres une demi-heure de caravane dans les artères de sa vie natale, Me Wade a fait un signe d’au revoir à ses militants.



Le cortège se prolonge vers Guéoul avant de se reconduire à Ngourane où il a été chaleureusement accueilli. Cependant l’ancien président a surpris plus d’un en n’adressant aucune parole à ses militants venus de partout pour le voir.



Accueil Envoyer à un ami Partager