Kédougou: Arrestation mouvementée d'une bande de braqueurs sur l’axe Bembou- Sabodala

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont arrêté trois individus présumés auteurs de braquage sur l’axe Bembou- Sabodala, notamment dans le village de Mandankholi (Kédougou, Est), a appris l’APS de sources sécuritaires.



Selon la source, les trois individus ont été mis aux arrêts après un échange de tirs entre des éléments des forces de défense et de sécurité et les braqueurs.



Elle indique que la patrouille mixte (Gendarmes et militaires) a trouvé la bande en train de partager tranquillement son butin.



Le cerveau de la bande, S. Kâ, originaire de Matam (nord), avait sur lui une somme de 1 333 000 francs, note la même source.