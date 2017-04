Kelly Rowland veut un deuxième bébé.. et se faire refaire les seins !

Ce mardi 18 avril, Kelly Rowland sortira son tout premier livre, intitulé Whoa Baby. Comme l'indique la couverture, il s'agit d'un "guide pour les nouvelles mamans qui sont dépassées par les événements et qui pètent un plomb". La chanteuse a bien évidemment été inspirée par sa première grossesse et le rôle de mère qu'elle assure depuis le 4 novembre 2014, jour de la naissance de son fils Titan Jewell Witherspoon . Dans cet ouvrage, elle raconte son expérience et, pour avertir les jeunes mamans ou celles à en devenir, elle n'épargne aucun détail !



"Mes tétons étaient ÉNORMES - nous parlons de la taille d'un frisbee - et parfois, je pouvais voir ces veines gonfler pendant l'allaitement. Mes seins étaient si longs et extensibles que j'avais parfois l'impression de pouvoir les passer par-dessus mon épaule", écrit-elle notamment. Sans tabou, elle affirme que cette expérience était perturbante alors qu'elle a déjà subi une augmentation mammaire. "Même avec le silicone, c'était comme si de l'air avait été aspiré", se souvient l'ex-Destiny's Child . Et comme elle souhaite à nouveau donner la vie, elle ne s'arrêtera pas là et affirme qu'elle se refera sûrement refaire la poitrine après son prochain accouchement. Nous sommes prévenus !