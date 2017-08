Kémi Séba et Bentalib Sow jugés, mercredi prochain

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2017 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|



L’activiste Kémi Séba a passé sa première nuit en prison avec son complice présumé, Bentaleb Sow.



Le président de l'ONG Urgences Panafricanistes est poursuivi par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) pour avoir brûlé un billet de 5 000 FCfa lors d’un rassemblement à Dakar, le 19 août dernier. L’activiste a été interpellé jeudi, à son domicile, par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) ainsi que son complice Bentaleb Sow.



Après auditions, les deux activistes ont été placés en garde-à-vue avant d’être déférés, hier, au parquet. Le procureur n’a pas hésité à placer sous mandat de dépôt le président de l’ONG Urgences Panafricanistes et Bentaleb Sow, pour complicité.



Kémi Séba avait tenté de disculper son complice, en soutenant dans un communiqué que ce dernier lui a passé le briquet, mais il ne savait pas qu’il allait l’utiliser pour brûler un billet de banque. Le procès est prévu pour mercredi prochain. Leurs camarades activistes sont en train de s’organiser pour commettre un pool d’avocats afin de sortir Kémi Séba et Bentaleb Sow, des griffes de dame Justice.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook