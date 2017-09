Kémi Séba fait la leçon aux Présidents africains : « Un président ne doit pas être quelqu’un qui fait du business sur le dos de sa nation… »

Le militant politique Franco-Béninois, figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain n’a pas été tendre, ce samedi, à Paris, envers les présidents Ivoirien, Alassane Ouattara et Sénégalais, Macky Sall qu’il accuse de faire du business sur le dos de leurs peuples au nom du Franc CFA.



Devant des centaines d’africains réunis à Paris, Kémi Séba, récemment expulsé du Sénégal vers la France, accuse les dirigeants africains de ne pas compatir aux conditions de vie « exécrables » de leurs concitoyens sur le continent Africain.



"Nous sommes sur la terre la plus riche, mais nous vivons dans les pays les plus pauvres. Un président doit-être quelqu’un qui préside, qui dirige, mais pas quelqu’un qui fait du business sur le dos de sa nation. Je m’adresse à vous Macky Sall, je m’adresse à vous Alassane Ouattara. Un président doit penser au bien-être de son peuple, de sa jeunesse, de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs, et de ses fils" , martèle avec verve, l’activiste anti-Franc CFA, galvanisé par une foule immense venu écouter ses « prêches » et diatribes contre la « colonisation française » sous toutes ses formes.





Avec dakarflash