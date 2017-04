« Cette vidéo n’est pas dispo­nible » : voilà le message que vous obtien­drez en tentant de consul­ter sur le compte Youtube offi­ciel de Pepsi la pub dont Kendall Jenner est la star. Devant l’am­pleur de la contro­verse et les critiques de nombreuses stars, la marque de sodas a préféré arrê­ter les frais. Dans la vidéo (toujours visible ici ou là), Kendall Jenner, qui posait pour un shoo­ting photo, laisse tout tomber, perruque blonde comprise, pour rejoindre une mani­fes­ta­tion paci­fique cernée par la police.



En glorieuse héroïne provi­den­tielle, la jeune femme s’ap­proche d’un agent des forces de l’ordre et lui tend une canette de soda. Un geste telle­ment fort que la foule applau­dit, grisée et galva­ni­sée par le bruit de la canette qui s’ouvre. On est très très très très loin de la vrai­sem­blance, et après avoir défendu sa vidéo, Pepsi l’a reti­rée.



Nous avons clai­re­ment raté notre objec­tif, et nous nous en excu­sons », a indiqué la marque dans un commu­niqué, préci­sant qu’elle mettait en suspens toute la campagne. « Nous nous excu­sons égale­ment d’avoir mis Kendall Jenner dans une telle posi­tion », a ajouté Pepsi. Le mannequin, qui a atterri hier, mercredi 5 avril, à Paris, n’a pas fait la moindre décla­ra­tion.



Elle a toute­fois supprimé tous ses tweets en rapport avec la pub, et sa mère », a indiqué la marque dans un commu­niqué, préci­sant qu’elle mettait en suspens toute la campagne. «», a ajouté Pepsi. Le mannequin, qui a atterri hier, mercredi 5 avril, à Paris, n’a pas fait la moindre décla­ra­tion.Elle a toute­fois supprimé tous ses tweets en rapport avec la pub, et sa mère Kris Jenner , qui l’avait féli­ci­tée pour la vidéo, a fait de même. Kendall n’a laissé en ligne qu’une photo de Cindy Craw­ford , dernière top-model avant elle à avoir été la star d’une pub Pepsi.

D’après un proche cité par le maga­zine People, la demi-sœur de Kim Karda­shian est « abso­lu­ment morti­fiée » par la contro­verse et a demandé à sa mère de prendre les choses en main pour corri­ger le tir. Si elles orga­nisent une réunion de crise, on est à peu près sûrs qu’il n’y aura pas de canette de Pepsi sur la table.