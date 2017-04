Kendall Jenner : inquiète pour sa sécurité, elle souffre de crises de panique et a du mal à dormir

Dans une inter­view accor­dée au maga­zine Harper’s Bazaar, Kendall Jenner révèle qu’elle a du mal à dormir depuis des mois. Bien qu’elle soit natu­rel­le­ment angois­sée « depuis toujours », elle explique avoir vu le phéno­mène s’am­pli­fier et atteindre un niveau sans précé­dent depuis une mauvaise rencontre faite plus tôt dans l’an­née. En août dernier, alors qu’elle rentrait chez elle à West Holly­wood, un homme l’at­ten­dait devant sa maison. Après s’être rappro­ché de sa voiture, il s’était mis à frap­per violem­ment à la fenêtre de son véhi­cule. Terri­fiée, le jeune mannequin avait alors réussi à faire demi-tour pour s’éloi­gner de l’in­trus et à appe­ler à l’aide grâce à son portable.



Depuis, l’af­faire a été jugée et l’homme condamné. Verdict ? Une ordon­nance d’éloi­gne­ment de cinq ans. Pour­tant, la peur est restée et habite la star des réseaux sociaux. Pire, les angoisses ont repris de plus belle à la suite du cambrio­lage à mains armées vécu par sa demi-soeur Kim Karda­shian à Paris, en octobre dernier. Kris Jenner, la mère de la star, a depuis ces deux évene­ments décidé de renfor­cer la sécu­rité pour toute la famille. « Il y a beau­coup de gens bizarres, explique la mère de Kendall à Harper’s Bazaar. On l’a vécu en première ligne. Chacune de nos maisons est une forte­resse main­te­nant. » Malgré ces précau­tions, la villa de Kendall Jenner a tout de même été cambrio­lée en mars dernier. De quoi angois­ser encore un peu plus la jeune femme…



La star aux 100 millions de follo­wers est escor­tée en perma­nence par des gardes du corps, ce qui lui permet d’être en sécu­rité. Mais le mannequin n’est pas à l’aise avec cette mesure : « Je ne me sens pas normale, pour­tant, j’aime me sentir le plus normal possible. » D’ailleurs, malgré toutes les précau­tions prises pour assu­rer sa sécu­rité au quoti­dien, la jeune femme confie au maga­zine ne pas réus­sir à se débar­ras­ser de ses terreurs nocturnes. « Je me réveille au beau milieu de la nuit en panique, témoigne-t-elle. De vraies crises de panique. Elle me réveillent violem­ment la nuit, j’ai besoin de me lever, de marcher. Je suis vrai­ment angois­sée et en pleurs. » Un quoti­dien diffi­ci­le…