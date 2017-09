Kenya : Le juge David Maraga retourne 5 millions de dollars

En plus d’avoir eu le courage d’annuler l’élection frauduleuse du Kenya, le président de la Cour Suprême du Kenya, David Maraga, a exigé que sa Banque retourne les 5 millions de dollars (près de 3 milliards de Fcfa) qui y avaient été déposés à son insu, sans doute pour le corrompre.



« J’ai mon salaire, ça me suffit », a-t-il dit à son banquier. « Ces 5 millions de dollars ne sont pas à moi, retournez-les à l’expéditeur quel qu’il soit », a-exigé M. Maraga, dont les moindres faits et gestes sont scrutés désormais.



apr-news