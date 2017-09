Kenya: Raila Odinga pose des conditions pour participer à la présidentielle du 17 octobre

Raila Odinga, le leader de l’opposition au Kenya, a énuméré ce mardi 05 septembre, devant la presse, une série de conditions pour sa participation à l’élection présidentielle du 17 octobre. Cette date a été choisie par la commission électorale après l’invalidation du scrutin du mois dernier.



La date du nouveau scrutin a été fixée; lundi 04 septembre, par la commission électorale. Raila Odinga a critiqué cette décision de l’instance. Il reproche à cette dernière, de n’avoir pas consulté l’opposition. Il a donc posé plusieurs conditions, parmi lesquelles un audit du système électronique de la commission, la démission de plusieurs de ses membres et la possibilité pour chacun des huit candidats à la présidentielle du 8 août, de se représenter.

« Il n’y aura pas d‘élection le 17 octobre, sauf à ce que les termes et conditions que nous avons énumérés dans ce communiqué, soient remplis par l’IEBC », a mis en garde Raila Odinga, qui s’exprimait à Nairobi en présence des principaux leaders de sa coalition d’opposition, Nasa.



Odinga a réitéré son refus de voir la Commission électorale conduire le prochain scrutin dans sa composition actuelle. « La Commission, telle qu’elle est constituée en l‘état, ne devrait pas conduire cette élection», a estimé le vétéran de l’opposition, âgé 72 ans.



« Nous disons qu’il y a un certain nombre de responsables électoraux qui devraient être renvoyés chez eux et que d’autres devraient faire l’objet d’une enquête et être inculpés pour les crimes odieux qu’ils ont commis, lors des dernières élections », a-t-il conclu.







