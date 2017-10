Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Kenya : le principal opposant Raila Odinga se retire de la présidentielle du 26 octobre ! Rédigé par la redaction le 10 Octobre 2017 à 19:21 | Lu 203 fois Un mois à peine, le leader de l’opposition kényane, Raila Odinga avait posé des conditions pour prendre part aux élections présidentielles préalablement fixées au 17 octobre 2017, dans le pays.



Aujourd’hui, il annonce son retrait de l’élection présidentielle du 26 octobre prochain.



En effet, cette décision fait suite à l’invalidation en justice de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août.

« Tenant compte des intérêts du peuple du Kenya, de la région et du monde, nous pensons que l’intérêt de tous sera mieux servi par l’abandon de la candidature présidentielle (de la coalition d’opposition, ndlr) à l’élection prévue le 26 octobre 2017 », a déclaré M. Odinga lors d’une conférence de presse à Nairobi.

Saisie par l’opposition, la Cour suprême du Kenya avait invalidé le 1er septembre, la réélection de M. Kenyatta avec 54,27% des voix, contre 44,74% à M. Odinga, évoquant des irrégularités dans la transmission des résultats, accablant la Commission électorale (IEBC) pour sa gestion du scrutin, et ordonnant la tenue d’une nouvelle élection.

L’opposition avait ensuite conditionné sa participation au nouveau scrutin, prévu le 26 octobre, à une réforme en profondeur de l’IEBC, dont l’éviction de plusieurs de ses responsables.

Elle a également organisé des manifestations contre l’IEBC alors que se sont multipliées les invectives entre pouvoir et opposition.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que l’IEBC n’a pas l’intention d’entreprendre les changements au niveau de ses opérations et de son personnel, pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l’invalidation du scrutin du 8 août, ne se reproduisent pas », a détaillé M. Odinga.

« Tout indique que l’élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente », a-t-il ajouté, estimant que son retrait implique que l’élection du 26 octobre doit être « annulée » et qu’un nouveau processus électoral doit être organisé à une date ultérieure.

Les réelles implications de ce retrait sont toutefois pour l’heure incertaines, et devraient faire l’objet d’une âpre bataille sur l’interprétation des textes de loi.

Emeraude ASSAH

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Etats-Unis: l’ex-femme de Donald Trump s’autoproclame « First Lady ». Melania réagit! Bénin: Patrice Talon évoque son rendez-vous manqué avec Macron