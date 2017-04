Kerry Washington, l'anti-Victoria Beckham : elle s'est pris un vrai congé maternité !

La pression dévorante, très peu pour Kerry Washington. La star de Scandal a révélé au magazine People ce vendredi 31 mars avoir pris un véritable congé maternité après la naissance de son bébé, Caleb Kelechi, né il y a tout juste six mois. "Les médecins m'ont fait prendre six semaines de repos, et je l'ai fait !", a expliqué l'actrice de 40 ans. "C'était vraiment important pour moi d'avoir ce moment de calme pour ensuite reprendre le travail doucement - ce que je suis toujours en train de faire, du reste", a-t-elle précisé.



Kerry Washington a ainsi coupé court aux rumeurs selon lesquelles elle se serait remise au travail peu de temps après avoir donné naissance à son fils. "Il a été dit que je m'étais déjà remise au travail une semaine ou deux après que mon bébé soit né, et cela m'a beaucoup contrariée, vraiment", a tenu à mettre au clair la star. "J'étais vraiment triste que quelqu'un puisse écrire ça parce que cela m'a fait penser que les femmes vont ensuite avoir l'impression qu'il faut qu'elles reprennent tout de suite le travail", a estimé Kerry Washington.



L'actrice se pose ainsi comme une anti-Victoria Beckham : à l'instar de nombreuses autres stars, l'ex-Spice Girl, maman de quatre enfants, s'était vantée auprès de la presse de n'avoir pas pris un jour de repos après la naissance de ses boutchous. "Le congé maternité, qu'est-ce que c'est que ça ?", avait-elle lâché à nos confrères du Glamour britannique en 2013. Hollywood, ton univers impitoyable...