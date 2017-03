Keur Mbaye Fall: Un Modou-Modou tué de deux balles par une bande d'agresseurs

Encore une agression qui vire au meurtre. Alors que la police annonce en grand pompe une série d'arrestations de bandits ainsi qu'un plan de guerre pour contrer la criminalité, la veille, c'est un homme qui se fait abattre devant chez lui. Mame Cheikh Guèye, un "modou-modou" en vacances auprès des siens à Keur Mbaye Fall, a été froidement tué avant-hier, soir, par des agresseurs. "C'est aux environs de 23 heures que nous avons entendus les coups de feu. On a couru pour voir et on a trouvé un homme à terre. Il avait reçu deux balles à la descente de son véhicule de type volkswagen", raconte un témoin.



Après leur forfait, les agresseurs se sont volatilisés dans la pénombre sans laisser de traces. Keur Mbaye fait partie des quartiers les plus criminogènes de Dakar. Il y a quelques mois, les jeunes de cette localité ont battu à mort homme connu pour être un agresseur. Arrêtés, ils ont été envoyés en prison où ils attendent leur procès.