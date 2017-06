Keur Serigne Louga : Une bagarre entre deux coépouses finit à la gendarmerie

Une bagarre entre coépouses défraie la chronique à Keur Serigne Louga. Loin de ses deux ‘’douces moitiés’’, un immigré sénégalais établi en Espagne n’en vit pas moins un calvaire à cause d’elles.



En effet, sa première est en ce moment est en proie à de terribles souffrances, tandis que sa seconde épouse, coupable de coups et blessures, est sous les verrous. Le drame s’est produit mercredi 21 juin 2017 dans leur domicile conjugal commun au quartier keur Serigne Louga. F N, qui avait été divorcée puis remariée et qui avait toujours sa fille résidente chez sa coépouse est passée ce jour-là voir son enfant.



Une fois arrivée, elle a demandé sa fille à sa coépouse qui lui a répondu qu’elle est sortie.

Apres des recherches aux abords de la concession familiale, la dame, non convaincue de la sortie momentanée de sa fille, est revenue au portail de la maison qui s’était refermée sous l’effet du coup de vent derrière elle.



F. N tentera alors, avec force, de rouvrir la porte. Elle y parvint. Mais, la force avec laquelle elle a ouvert la porte a fait qu’elle a percuté sa coépouse K. S qui était de l’autre côté. Cette dernière de s’en offusquer avec véhémence.



Ce qui a déclenché une violente bagarre au terme de laquelle F N sera blessée à la joue et à une dent. La première femme s’est ensuite rendue à l’hôpital pour des soins avant de saisir la brigade de gendarmerie de Louga. Apres interrogatoire, la deuxième épouse, K. S a été interpellée et placée sous les verrous.

Voxpopuli