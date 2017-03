Khadim Ndiaye refuse de ranger son "Nguimb": " Gouye Gui, Lac Rose ou Moussa Ndioum doivent m'affronter"

Khadim Ndiaye n'est pas encore prêt à suivre les pas de Balla Bèye 2 dit Baboye, Tyson ou Yékini. Aprés sa victoire dimanche dernier face à Lirou Diane, le lutteur de Thiaroye dit vouloir affronter les jeunes espoirs avant de prendre sa retraite. " Il me reste encore deux saisons avant de ranger mon "nguimb". Je veux donner une chance à Lac Rose ou Moussa NDioum ou encore Gouye Gui".



Chef de file de l'écurie Thiaroye-sur-mer, Khadim Ndiaye, jadis surnommé le "boucher du dimanche", pour ses victoires ne gagne plus depuis quelques saisons. Affaibli par une opération au genou et terrassé par le poids de l'âge, le lutteur "refuse" malgré tout de vieillir.