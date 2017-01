Khadim Niang, la fille et la 4X4: le fils de Me Madické Niang, s’illustre encore négativement On ne sait pas ce qui arrive à certaines autorités ou à des gens qui ont eu à occuper des postes de responsabilité, mais ils n’ont pas bien éduqué leurs fils. Le richissime Me Madické Niang en sait quelque chose.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2017 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

Dans la nuit du samedi au dimanche, son fils Khadim, de retour d’une balade nocturne avec sa copine, a fait un accident aux Almadies, juste à l’angle de son domicile, devant la maison du M. Djibo Ka, président de la Commission Nationale du Dialogue des Territoires (CNDT) . Un accident provoqué par sa copine à qui il avait laissé le volant. Certainement pour des cours de conduite.



Vu la violence du choc, le 4×4 a été sévèrement endommagé ainsi qu’une partie du trottoir. La fille a été conduite à la clinique Rahma sise sur la Vdn. On ne sait pas ce qu’elle va raconter à sa famille.



LES ECHOS

