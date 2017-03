Khadim Samb: « A partir de ce 29 mars, le mouvement "Leungo" prête officiellement serment d’allégeance au Président Macky Sall »

Le communicateur traditionnel Khadim Samb a révélé aujourd’hui à Diourbel que son mouvement de soutien "Leungo" qui fête ses trois ans, faisait officiellement serment d’allégeance au Président Macky Sall à partir de ce 29 mars pour d’une part, une majorité à l’Assemblée nationale lors des Législatives 2017 et d’autre part, une victoire éclatante à la Présidentielle de 2019.



«Aujourd’hui ce 30 mars, le mouvement "Leungo" prête officiellement son serment d’allégeance à Macky Sall pour une majorité pour l’Assemblée et la présidentielle de 2019 », a déclaré cet après-midi à Diourbel lors d’un meeting qu’il a organisé.



« Diourbel ne va ménager aucun effort pour que Macky Sall y inaugure les chantiers déjà entamés. Le mouvement "Leungo" qui a été mis sur les fonts baptismaux le 29 mars 2013 a aujourd’hui, trois ans. Notre but est de soutenir le Président Macky Sall pour une majorité confortable à l’Assemblée lors des Législatives de 2017 et une victoire éclatante lors de la présidentielle. Grâce à Macky Sall, j’ai pu faire de Diourbel, la capitale du Sénégal en quelques jours.



Je remercie son gouvernement et sa femme qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Ce n’était pas facile de faire ces trois jours de regroupement à Diourbel qui a véritablement été la capitale du Sénégal. Je vais parcourir le Sénégal pour faire connaître aux populations le Plan Sénégal émergent et je vais leur expliquer les contours de ce plan révolutionnaire pour le développement et l’inclusion », a ajouté le coordonnateur du mouvement "Leungo" qui compte plus de 9. 600 personnes.



Massène DIOP Leral.net