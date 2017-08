Khadim Samb sur les insultes d'Assane Diouf : "Le Sénégal ne mérite vraiment pas une telle indécence et manque de pudeur" Khadim Samb, a dénoncé avec énergie les insultes d’Assane Diouf (actuellement en détention) sur des lives facebook et Youtube, car, selon le communicateur traditionnel, le Sénégal, avec son image de marque sur le plan religieux et social, ne mérite pas une telle indécence et manque de pudeur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2017 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook