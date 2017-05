Khadratoul Jummah Populaire au stade Amadou Barry de Guédiawaye L’histoire retiendra ce 05 mai (hier) à Guédiawaye. Une date qui rentre dans l'agenda religieux de notre pays. Tout commence aux alentours de 17h, le Stade Amadou Barry est plein à craquer de monde venu communier. Personnes âgées, femmes, jeunes, et enfants, tous habillés en blanc, couleur de la paix, dans un seul but, célébrer le « Khadratoul Jummah Populaire » organisé par les jeunes Tidianes. Le khalife général des Tidianes, Sérigne Abdou Aziz Sy Al Amine appelle tous les Tarikha à s’unir, pour faire face à notre seul et unique ennemi et adversaire, "Seytane".

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Mai 2017 à 09:50 commentaire(s)|

Hier (vendredi), les jeunes de la Tidianiya ont célébré la 5e édition du « Khadratoul Jummah Populaire » au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le Khalife général des Tidianes, Sérigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a effectué le déplacement malgré son âge avancé, pour accompagner les jeunes. Selon lui, l’objectif de cette cérémonie grandiose ne sert qu’à « prier » pour le Sénégal. Et invite à l’union des coeurs et d'action, tous les tarikha pour pouvoir atteindre l’objectif final qui est la soumission à Allah.



En ces termes, il dit « le Khadratoul Jummah n’appartient pas à personne mais plutôt à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. J’appelle tout le monde à venir y participer ». Comme à son habitude, il exhorte aux jeunes à instaurer « la paix et la discipline » tout en évitant le « mépris » de l’autre.



Les jeunes de la Tidianiya ont manifesté leur satisfaction à l'endroit de leur Khalife. Malick Ndiaye. Un jeune rencontré sur les lieux de dire : « c’est une fierté d’avoir Al amine à nos côtés, c’est un immense plaisir. Que le bon Dieu le préserve à nos côtés le plus longtemps possible ».



Pour cette femme de 70 ans, elle avoue être tombé sous le charme du Khalife et n’en revient pas. Selon elle, cette cérémonie est devenue un événement grandiose. Guédiawaye ne pouvait pas espérer mieux.



Le président de la Commission culturelle, Serigne Mactar Sarr, lui, invite les jeunes à prendre le « wird »pour pouvoir éviter certains appels qui peuvent détourner l’esprit de l’être humain. Pour lui, partout, en tout temps, beaucoup de marabouts à travers les réseaux sociaux, appellent pour faire du nombre. Ce n’est que de la « manipulation ».



Pape Hanne, journaliste religieux à la Tfm, estime que « c’est une chance pour Guédiawaye. Il faut continuer sur cette lancée et aller apprendre les écrits de nos aïeux, de nos khalifes ».





Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook