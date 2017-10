Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Khady Diouf, directrice générale d'Everest Finance (les dirigeantes sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2017 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

Diplômée d’un Bachelor en finance de la Suffolk University de Boston et d’un MBA de Paris Dauphine, Khady Diouf occupe un premier poste en 2006. Elle fait ses armes dans la filiale américaine de AXA au sein du département chargé du suivi du fonds de pension retraite des employés d’AXA Equitable.



De retour en Afrique, Khady Diouf approfondit son expérience en tant qu’analyste financière à la SGI (société de gestion et d’intermédiation) BMCE Capital Afrique. Puis, elle rejoint la Banque de l’Habitat du Sénégal et devient responsable du pôle Trésorerie et Institutions Financières.

Khady Diouf poursuit sa carrière à la banque United Bank of Africa (UBA Sénégal). Elle y reste trois ans en tant que responsable de la relation entre les institutionnels et les organismes de coopération multilatérale. Forte de son expertise outre-Atlantique, elle devient en 2012 Senior Financial Specialist à l’ambassade des États-Unis au Sénégal. En 2015, elle quitte ce poste désireuse de créer une SGI et devient l’administrateur directeur général de Everest Finance.

Source Into The Chic







